São Francisco: com chuvas abaixo da média, vazão máxima de água da transposição é liberada para o CE

Água será recebida na barragem de Jati com destino ao Castanhão, com foco no abastecimento humano

A medida é uma estratégia diante do prognóstico de seca para este ano divulgado em janeiro pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A previsão também apontou 45% de probabilidade de chuvas abaixo da média entre fevereiro e abril de 2024 e destacou o impacto do fenômeno El Niño no Nordeste.

De acordo com Elmano, a ação também planeja aproveitar as chuvas recentes registradas no estado do Ceará.

"Com o solo úmido e a presença de água corrente no percurso até o Castanhão, são reduzidas as infiltrações e, com isso, o desperdício de água. O objetivo é realizar uma avaliação técnica constante para fazer o controle eficiente da liberação de água da Transposição conforme os níveis de chuva, priorizando o máximo de recarga do Castanhão com o mínimo de desperdício de água no trajeto", escreveu.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta sexta, o secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna dos Recursos Hídricos, Ramon Rodrigues, explicou que essa água será recebida na barragem de Jati, depois para o Riacho Seco, seguindo para os rios Salgado e Jaguaribe e, em seguida, açude Castanhão.

Segundo o secretário, essa água será voltada para o abastecimento humano e deverá ser levada para o sistema metropolitano.

“Essa água chegando ao Castanhão, a gente vai trazer imediatamente pro sistema metropolitano. A prioridade maior dela é o abastecimento humano. Então, a gente traz essa água do Castanhão para a Região Metropolitana e, com isso, a gente evita um conflito entre as bacias interioranas e a bacia metropolitana [...] O que nós estamos fazendo com a transferência dessa água do São Francisco é antecipando uma possível seca no próximo ano, uma possível continuidade do período seco”, explicou.