Pelo quarto mês seguido, assassinatos crescem no Ceará

Com uma média de 9,16 mortes por dia, o Ceará registrou, no último mês de janeiro, 284 assassinatos. É um aumento de 12,69% em relação ao registrado em janeiro de 2023, fazendo do primeiro mês de 2024 o quarto mês consecutivo de aumento no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Estado — os CVLIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Os dados foram divulgados na tarde desta sexta-feira, 9, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os números ainda mostram que Fortaleza teve um aumento de 51,92% no número de CVLIs. Enquanto em janeiro de 2023 ocorreram 52 assassinatos, em janeiro deste ano, foram 79.



Os números da Área Integrada de Segurança (AIS) 10 chamam a atenção. Com nove assassinatos, a região onde ficam bairros como São João do Tauape, Praia do Futuro e Papicu teve em janeiro passado o mês mais violento desde 2020.