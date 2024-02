Operação Takedown: homem é preso suspeito de integrar grupo especializado em fraudes cibernéticas

Outros mandados foram cumpridos em Santa Catarina, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e no Distrito Federal

Um homem foi preso nessa quarta-feira, 7, suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, que atuava em sete estados, além do Distrito Federal. A ação faz parte da operação "Takedown". Além do Ceará, outros mandados foram cumpridos em Santa Catarina, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e no Distrito Federal.

A organização, de acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), é especializada em invadir sistemas bancários por meio de um ataque cibernético, chamado de ‘ataque lógico’.