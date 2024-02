Polícia Militar realiza maior apreensão de cocaína no Ceará desde 2022

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a maior apreensão de cocaína das forças de segurança do Ceará desde o ano de 2022. Com um total de 410 quilos de cocaína, a corporação também ultrapassou, com uma única apreensão, a quantidade de quilos retirados de circulação primeiros cinco meses de 2023 no Ceará.

Sem destoar das grandes apreensões anteriores de cocaína, a ação registrada na madrugada de ontem também tem relação com o transporte de drogas por embarcações marítimas. O trabalho teve início na Praia do Futuro, em Fortaleza, mas foi concluído em Caucaia.

Câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da SSPDS, flagraram o momento que dois homens saíram de um carro branco com sacolas pretas e seguiram em direção a faixa de areia.

De acordo com a PMCE, policiais militares foram ao local e abordaram Luan da Silva Nunes, de 25 anos. Os agentes de segurança encontraram cilindros de oxigênio, nadadeiras, máscaras e todo o material usado para mergulho. Luan estava com outro homem que conseguiu fugir pelo mar, no entanto, deixou a carteira de dentidade no local. Ainda foi encontrada uma caderneta com um endereço do município Caucaia anotado.

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram ao local do endereço e encontraram 340 tabletes da droga, que somam 410 quilos de cocaína. No lugar foi presa Cristina Iara Pereira, de 47 anos. Os agentes de segurança encontraram um barco sobre reboque. Cristina e Luan são de São Paulo e possuem antecedentes por tráfico de drogas.

De acordo com uma fonte policial, Luan é um mergulhador ligado a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e é investigado em ações semelhantes, envolvendo embarcações, fora do Ceará. Ele possui passagens por tráfico e acondicionamento de drogas.

A situação a qual Luan estaria relacionada foi assunto abordado no O POVO, por meio de reportagens especiais do jornalista Cláudio Ribeiro, sobre o transporte de droga submersa e ocultada em cascos de navios. Conforme o material, quase cinco toneladas foram interceptadas no Brasil desta maneira e os dois portos cearenses registravam apreensões com o mesmo modo de fazer.