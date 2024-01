Mãe dá à luz dentro de ambulância do Samu e homenageia médicos

Dois membros da equipe do Samu que fizeram o trabalho de parto da pequena Francisca Ayla foram homenageados pela mãe no nome da recém-nascida. Conheça história

A mãe, Luana Rodrigues, 42 anos, estava com oito meses de gestação e decidiu homenagear alguns dos integrantes da equipe de atendimento mudando o nome da criança.

A pequena Francisca Ayla foi a primeira cearense que nasceu dentro de ambulância em 2024. Oparto aconteceu na noite de domingo, 21, graças aos responsáveis pelo atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará. A menina nasceu em um trajeto entre os municípios de Hidrolândia e Ipu , na região Norte do Estado.

O nome que inicialmente seria Ayla Vitória, se tornou Francisca Ayla como homenagem aos profissionais. “Foi uma sensação única, emoção que não cabe no peito”, relembra a mãe.

Francisco Djailson Muniz é médico no Samu Ceará há quase quatro anos. Segundo ele, foi primeira vez que realizou um parto dentro da ambulância.

“Foi um momento gratificante e uma sensação indescritível... Ajudar uma vida a vir ao mundo, ver nos olhos e no sorriso da mãe a felicidade de ter seu filho nos braços, é sempre muito satisfatório”, afirmou o profissional.

AAyla nasceu com 2,8 kg e vai ser a caçula de três irmãos. A mãe e a bebê continuam sob os cuidados no hospital da cidade de Ipu, e passam bem segundo a Secretaria da Saúde do Ceará.