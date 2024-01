'Minha filha é rara e única': Bebê nasce com quatro rins em Goiás

Um caso raro aconteceu em Goiás: um bebê nasceu com quatro rins. Apesar do cenário incomum, há apenas 100 casos registrados no mundo todo, os profissionais de saúde afirmam que a criança terá uma vida normal.

Isis Eloah Ferreira Alves hoje tem apenas 1 ano de vida. Ela também nasceu prematura e já precisou passar por várias internações.

A mãe de Isis, Thalia Silva Alves, de 21 anos, relatou ao g1 Goiás que sua filha de fato leva uma vida normal. "É bem difícil, mas satisfatório saber que minha filha é rara e única. Tento ver o lado bom da maternidade, porque não é fácil", diz.