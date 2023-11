Nasce primeiro bebê gestado pelas duas mães; entenda

O processo de geração do bebê, que foi iniciado por Azahara, funcionou por meio de uma cápsula (INVOcell) que atua como uma espécie de incubadora. A técnica, ao contrário dos métodos de laboratório, não ocorre “in vitro” e permite o desenvolvimento de um embrião durante os primeiros dias dentro do corpo.

Em Maiorca, na Espanha, nasceu o primeiro bebê gestado por duas mulheres. O recém-nascido, que foi nomeado como Derek, veio ao mundo com toda saúde, pesando 3,3 quilos. Filho de Azahara, de 27 anos, e Estafanía, de 30, o garoto foi gerado a partir do método INVOcell.

A emoção no processo de gestação entre duas mulheres

Conforme a TV espanhola IB3, Azahara contou que o processo de gestação começou em março deste ano. "Quando me ofereceram para tê-lo no colo do útero por cinco dias, foi como se eu também o tivesse dentro de mim", disse.

"Esse procedimento proporciona grande valor emocional pelo fato de ambas as mulheres terem compartilhado a gestação do embrião", afirmou o Hospital Juaneda Miramar, por meio de nota publicada em seu site.

INVOcell: entenda o método de gestação

Para alguns, a fertilização in vitro funciona, mas, junto à ela, também vem um grande custo financeiro. No método INVOcell, a estimulação do ovário é mais simples, visto que poucos óvulos são usados no processo.

Tal modo de gestação ocorre por meio da inserção de uma cápsula no útero da mulher. Esse dispositivo, que precisa conter o óvulo e espermatozoides necessários à fecundação, é introduzido na vagina. Após a retirada do dispositivo, o embrião pode ser implantado em outro útero.

Dessa maneira, as duas pessoas com útero podem ter a experiência de gestação, que é feita em conjunto. No entanto, a fecundação do embrião necessita ocorrer entre um espermatozóide e um óvulo, da mesma maneira que nos métodos assistidos.