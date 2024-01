Ações de prevenção contra incêndios no Ceará têm aumento em 2023

Corpo de Bombeiros registra aumento de 9,02% nas ações de prevenção contra incêndios em 2023 Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O número de ações de prevenção contra incêndios efetivadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) aumentou 9,02% no ano de 2023. No ano passado, houve 36.141 ações preventivas e, em 2022, 33.141, conforme dados do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi). A Cepi é o setor responsável pela certificação das edificações do Ceará no que diz respeito aos equipamentos de segurança contra incêndio e pânico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por meio dos serviços de análise de projetos e de vistorias técnicas, a Cepi verifica os sistemas de proteção e emite o Certificado de Conformidade.

O documento atesta que a edificação cumpre os requisitos de segurança contra incêndio conforme as normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Segundo o capitão Bentemuller, chefe da célula científica de avaliação de desempenho (Cecad) da Cepi, além do certificado de conformidade, existem outras ações de prevenção contra incêndio. “Existem algumas atividades de prevenção contra incêndio e pânico, que são realizado pela Cepi através da Cecad: realização de palestras e seminários técnicos com o público externo e interno, parcerias com outros órgãos do Estado, programa de estágio para universidades, realização de palestras em universidades, elaboração de material educativo, entrevistas e matérias sobre prevenção e proteção contra incêndio e pânico nas edificações, dentre outras”, informa. Segundo o tenente-coronel Joel de Abreu Nobre, comandante do Cepi, a equipe está intensificando esforços para conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra incêndios. O mês com mais processos de vistorias realizadas foi março, enquanto o mês com mais processos de análise foi o mês de outubro. Certificado de conformidade Toda edificação superior a 750 metros quadrados (m²) precisa ter o certificado de conformidade do CBMCE, com exceção de residências.

Play

Condomínios/prédios de apartamentos precisam ter o sistema preventivo e o certificado de conformidade. Para adquirir o certificado de conformidade, é preciso primeiro contratar um profissional para elaborar o projeto contra incêndio, de acordo com a demanda da legislação. Em seguida, é preciso dar entrada nesse projeto para que seja analisado; com análise feita e aprovada pelo Cepi, é preciso executar o que está previsto e marcar a vistoria.