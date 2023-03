Defesa Civil do Ceará envia alertas de possíveis desastres à população; saiba como se cadastrar

Serviço gratuito envia mensagens via celular sobre possíveis desastres e oferece orientações

A Defesa Civil do Ceará iniciou ação de cadastramento da população para o recebimento de alertas por SMS. As mensagens avisam as pessoas sobre possíveis inundações, alagamentos, chuvas intensas ou deslizamentos de terra.

A campanha, feita em parceria com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), busca aumentar o número de pessoas cadastradas para receber os alertas.

Até o momento, cerca de 120 mil cearenses estão cadastrados para receber os avisos, equivalente a 1,32% da população do Estado.

Alertas de possíveis desastres no Ceará: como se cadastrar

Para receber os alertas emitidos pelo órgão, é necessário enviar uma mensagem de texto pelo celular com o CEP da residência para o número 40199.

É possível se cadastrar para receber alertas de outros endereços. Para isso, basta enviar mensagens individuais com os CEPs dos endereços de interessam.

Caso queira cancelar o serviço, é necessário enviar a palavra SAIR e o número do CEP para 40199.

O serviço gratuito é realizado desde 2018, emitindo alertas para áreas específicas, bem como orientações para a população da região.

O Ministério do Desenvolvimento Regional e a Agência Nacional de Teleocomunicações (Anatel) também atuam no funcionamento do serviço.

