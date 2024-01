Ceará vai ganhar 910 novas habitações populares; saiba onde

A ação faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado

O Ceará vai ganhar 910 novas unidades habitacionais — nas cidades de Caucaia, Maracanaú e Crateús — destinadas a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 2.640,00. As residências serão construídas em terrenos adquiridos pelo Estado e que serão doados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) neste sábado, 23. A ação faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As habitações devem aderir aos padrões de acessibilidade, garantindo a inclusão e acomodação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, com base na legislação do Programa.