Elmano exclui regra considerada restritiva a mulheres em concurso da PM

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que irá excluir dos concursos para soldado e tenente da Polícia Militar a regra que previa a reserva de 15% das vagas para mulheres. A lei que previa esse percentual foi apontada como restritiva ao ingresso de mulheres na corporação pela Procuradoria Geral da República (PGR), o que levou à suspensão, em caráter limitar, do concurso, em decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Elmano, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 8, afirmou que entrará com recurso no STF para que o certame continue em andamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Com isso, a todas as mulheres participantes do concurso será assegurada a disputa em igualdade de condições com os homens, independentemente de estarem entre as 15% mais bem classificadas”, afirmou.