Baleia é encontrada morta no Pecém quatro dias após ser vista presa em rede de anzóis

Após ter ficado presa a uma rede de anzóis, baleia resgatada foi encontrada morta no Pecém nessa terça-feira, 13

Uma baleia-de-minke, menor espécie entre as baleias, foi encontrada morta na manhã dessa terça-feira, 13, na costa do Pecém, Região Metropolitana de Fortaleza. A mesma já havia sido vista por um grupo de instrutores de uma escola de esportes náuticos em Fortaleza, no último sábado, 9.

Na ocasião, o animal estava preso a uma rede de anzóis, conhecida como espinhel, e só conseguiu se libertar com a ajuda dos rapazes que passavam de barco pelo local.

Segundo a ONG Aquasis, atuante no resgate de animais marinhos há mais de 30 anos, a comunidade local do Pecém acionou a equipe para fazer o resgate nessa terça. A organização coletou amostras a fim de detectar as possíveis causas da morte. A hipótese de óbito devido aos ferimentos causados pelo espinhel não é descartada.