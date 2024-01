CE: Cinco pessoas são presas investigadas por roubo com restrição de liberdade

Ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em Horizonte e em Fortaleza, nessa quarta-feira, 6, resultou na identificação e prisão de cinco pessoas por crime cometido em setembro deste ano. Os presos, três mulheres e dois homens, são suspeitos de um roubo com restrição de liberdade e extorsão na Capital.



Com base nos trabalhos realizados pela Delegacia Antissequestro (DAI) e do Departamento de Inteligência (DIP), os homens foram identificados como José Arnilson Nogueira da Silva, 25 anos, com passagens por roubo; e Manoel Vieira Mendes Neto, 28 anos, com passagens por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, roubo com restrição de liberdade e furto.

As mulheres presas foram identificadas como Rafaela de Oliveira do Nascimento, 20 anos, Thaynara de Oliveira Nascimento, 23 anos, e Eucinemara da Silva, 44 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.