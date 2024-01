Faixa litorânea do Ceará deve ter chuvas passageiras neste fim de semana; veja previsão

“Temos previsões de chuvas passageiras e isoladas na faixa litorânea, entre sábado e domingo, e no sul do Sertão Central e em Inhamuns, no período da noite e madrugada”, explica o meteorologista Agustinho Brito.

Com o céu variando entre parcialmente nublado e sem nuvens, a faixa litorânea do Ceará deve apresentar chuvas isoladas e passageiras nesta sexta-feira, 8, e no fim de semana, de acordo com a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

“A maior temperatura ficou em Barros com 38.4 °C. Na Jaguaribana ficou em torno de 38 °C”, continua. “Aqui em Fortaleza, as máximas para o período da tarde desta [sexta-feira, 8] ficaram em aproximadamente 32 °C.”

Nas últimas 24 horas, apenas quatro municípios do Ceará registraram chuvas: Baturité (Posto: Maciço de Baturité), com 7.2 milímetros (mm), Missão Velha (Posto: Cariri), com 2.6 mm, Crato (Posto: Cariri), com 2 mm, e Redenção (Posto: Maciço de Baturité), com 1 mm.

Veja previsão para os próximos dias:

Sexta - 08/12/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Sábado - 09/12/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém no período da madrugada e início da manhã. No período da noite, há baixa possibilidade de chuva isolada no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.