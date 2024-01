Ceará deve registrar pico de temperatura de 39°C neste fim de semana

Registro é esperado no Cariri e na região Jaguaribana do Estado

Ainda segundo pasta, "a umidade relativa do ar deverá manter-se acima de 20% pela tarde, quando faz-se mais crítica, e nas regiões do litoral são esperados valores entre 45 e 60%".

Já a maior parte do interior do Ceará deve registrar temperaturas entre 35°C e 38°C. Na faixa litorânea, máximas previstas podem ficar entre 31°C e 34°C.

O Ceará deve registrar temperaturas máximas com picos de 39°C durante este fim de semana. De acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), registro é esperado no Cariri e na região Jaguaribana do Estado.

O Ceará deve apresentar chuvas isoladas e passageiras nesta sexta-feira, 8, e no fim de semana, na faixa litorânea e no sul do Estado.

"No caso da faixa litorânea, incluindo Fortaleza, o registros deverão ocorrer entre madrugada e manhã. Já para o sul do Sertão e Inhamuns, além do Cariri, pela noite", destaca Funceme.