Fortaleza amanhece com chuva nesta quarta, 6; confira previsão de tempo no CE

Tempo deve se manter parcialmente nublado e com baixas chances de chuvas isoladas até o fim da semana. Na Capital, precipitações devem se concentrar durante as manhãs

O início desta quarta-feira, 6, foi de chuvas passageiras e tempo nublado em alguns pontos de Fortaleza. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram cerca de 3 milímetros (mm) entre as 7 horas de segunda, 5, e as 7 horas de hoje, no posto referente à Defesa Civil.

Ainda de acordo com a Funceme, o cenário deve ser assim em grande parte do Estado até o fim do dia: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chances de chuvas baixas em toda a faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.

Já nas regiões da Ibiapaba e do Litoral Norte, as chuvas podem vir no período da tarde e de forma passageira, a exemplo da Capital.