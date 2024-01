CGD arquiva processo de cinco PMs acusados de participação de motim

Cinco policiais militares tiveram os processsos aquivados em razão de uma suposta prática de paralisação parcial do Policiamento Ostensivo Geral (POG), ação que contrariava a recomendação da Promotoria de Justiça Militar Estadual assim como a recomendação do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará, em fevereiro de 2020. O caso faz referência ao motim realizado por policiais militares no Ceará, que ocorreu em fevereiro de 2020. A informação foi publicada no Diário oficial do dia 1º de dezembro.



De acordo com as informações publicadas no do Diário Oficial, composição estava atuando no destacamento de Guaraciaba do Norte, município à 300 quilômetros de Fortaleza, e teria conduzido a viatura até a sede da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, no município de Tianguá. No local os pneus da viatura foram esvaziados por pessoas que estavam no local.

O movimento paredista foi iniciado no dia 14 de fevereiro. Foi decretado o afastamento dos agentes de segurança e a Controladoria Geral de Disciplina revogou o afastamento e possibilitou o retorno dos policiais as atividades funcionais.