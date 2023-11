Qual a sua pesquisa: como plantas morrem na seca?

José Roberto, Lussarina Oliveira, Arlete Soares, Cleiton Eller, Diogo Oliveira e Ryan Cordeiro fazem parte da equipe que desenvolve a pesquisa Crédito: Arquivo pessoal

Como a vegetação persevera diante dos efeitos da seca e quando ela sucumbe diante da falta de recursos? A pesquisa na qual trabalha Cleiton Eller, professor-adjunto da Universidade Federal do Ceará (UFC), investiga, a partir de princípios evolutivos, como as plantas morrem em períodos de seca e como são capazes de coexistir nesses ambientes secos. Os primeiros experimentos devem estudar o mofumbo, o feijão bravo e o pau-branco. Para isso, os pesquisadores buscam desenvolver um modelo matemático, entendendo que essa plantas endêmicas se comportam de acordo com os princípios evolutivos. Ou seja, da ideia de que uma planta que se comporta de maneira mais eficiente durante a seca é capaz de produzir mais descendentes e prevalece no processo evolutivo. "O modelo que a gente quer desenvolver neste projeto seria genérico suficiente para que, a gente espera, ele consiga ser aplicado em basicamente qualquer tipo de planta, então tanto uma planta da Caatinga quanto uma planta de qualquer outro bioma, quanto uma planta de plantação, teoricamente a gente espera que elas sigam basicamente os mesmos princípios durante a mortalidade na seca", coloca Cleiton.

“É importante a gente conseguir dizer quando a vegetação de um determinado ecossistema vai sucumbir ou não em resposta seca e, atualmente, a gente ainda não tem nenhum modelo que consiga dizer isso de uma forma mais confiável”, relata o pesquisador. Durante sua graduação, mestrado e doutorado, Cleiton trabalhou principalmente com pesquisas experimentais. Foi em seu pós-doutorado, a partir do contato com os estudiosos da Universidade de Exeter, onde já se utilizava essa metodologia, que ele teve o primeiro contato com a teoria de otimização. A diferença é que, ao invés de começar a pesquisa a partir de observações empíricas feitas da natureza, ela é norteada a partir de uma teoria que tenta explicar o que é observado. A partir disso, ele desenvolveu um modelo de otimização com enfoque em como plantas regulam a entrada de dióxido de carbono e a saída de água.

Ao trabalhar nesse pós-doutorado, Cleiton teve as ideias que propõe em seu projeto atual. “Essa ideia, eu acho, se encaixa bem com o tipo de vegetação que a gente tem aqui no Nordeste, que são plantas constantemente expostas à seca", afirma. Otimização evolutiva A pesquisa de Cleiton não vai utilizar observações empíricas, mas deve partir de uma teoria de otimização evolutiva que projeta que as plantas regulam seus processos fisiológicos da forma menos eficiente teriam menos descendentes e deixariam de existir com o tempo. “Se você tem uma planta que responde de uma forma mais eficiente que outra durante a seca, a gente espera que, ao longo da história evolutiva dela, essa planta, que responde de uma forma mais eficiente, seria capaz de produzir mais descendentes e os descendentes dela também vão tender a responder de uma forma similar”, esclarece o professor-adjunto.