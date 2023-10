Poluição e ocupação humana são ameaças a peixes-boi, diz estudo

Pesquisadores acompanharam rotina de animais e descobriram que ambientes onde peixes-boi passam a maior parte do tempo sofre com lixo e intervenção humana

Os cientistas acompanharam, de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, a rotina de seis peixes-boi resgatados por órgãos ambientais, que passaram por reabilitação e foram devolvidos à natureza com rastreadores implantados. O objetivo do estudo era entender características dos locais preferidos pela espécie.

Os ambientes onde peixes-boi marinhos vivem estão ameaçados pela ação humana . A indicação é de um estudo brasileiro, publicado este mês na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências, por pesquisadores da Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

Tanto no período solitário quanto na época de acasalamento e durante a criação dos filhotes, os cientistas notaram uma preferência dos animais por locais com baixa profundidade da água. Eles também notaram que os peixes-boi sempre se localizam em áreas com abrigo - estuários, baías ou recifes de corais - e não em mar aberto.

Após entender os padrões migratórios, os cientistas visitaram as localidades mais frequentadas pelos peixes-boi. O objetivo era entender o ambiente, estudando, por exemplo, a composição química da água, o tipo de solo e a oferta de alimento.

Também foram analisadas a presença de lixo, ocupação humana e a frequência de barcos motorizados - uma das principais causas de morte de peixes-boi é o ferimento por hélices destes veículos.

Poluição e barcos são fatores de risco para peixes-boi

Peixes-bois passando por processo de reabilitação Crédito: Divulgação/Aquasis

Em 44% dos locais pesquisados havia quantidade significativa de lixo. O material encontrado com mais frequência pelos cientistas foi plástico, mas também houve registros de vidro, borracha e metais.

Em 29% dos locais também havia ocupação humana. Os tamanhos variavam, indo de pequenas vilas de pescadores a grandes portos. Por fim, 38,8% das regiões pesquisadas registravam a presença de barcos motorizados.