Home office reduz em até 54% no índice das emissões de gases poluentes, diz estudo

Um novo estudo elaborado por cientistas da Universidade Cornell e da Microsoft apontou que trabalhar em casa traz benefícios ao meio ambiente, dentre eles a diminuição da emissão de carbono da empresa.

Se comparar a rotina de quem vai sempre ao local de trabalho, quem trabalha todos os dias remotamente tem a capacidade de diminuir em 54% a emissão de gases poluentes. Em caso de trabalho híbrido dois dias por semana, a diminuição é de 11% e 29% para quem trabalha quatro dias em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Intitulado “Os potenciais de mitigação climática do teletrabalho são sensíveis às mudanças no estilo de vida e no local de trabalho, em vez do uso das TIC”, o estudo foi publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.