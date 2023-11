Criança denuncia tentativa de estupro dentro do edifício São Pedro e suspeito é preso

Um homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável no edifício São Pedro, em Fortaleza, no último domingo, 29. O indivíduo foi detido após a denúncia de uma criança de oito anos de idade, que procurou policiais militares.

Marcelo Ferreira Nascimento, de 39 anos, tem antecedentes criminais por tentativa de estupro, roubo e crime contra a administração pública. As informações são da Polícia Militar do Ceará.

Conforme a corporação, a prisão foi realizada pela equipe da 1ª Companhia do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), que foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). A informação era de que uma criança de oito anos estava em uma base do Bptur na Praia de Iracema relatando que um homem a levou para um quarto do edifício São Pedro e tentou tirar a roupa dela. Além disso, ele teria a ameaçou de morte.