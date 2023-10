Policial que pediu adolescente em casamento é investigado em Pernambuco

Um policial militar pediu adolescente em casamento e, agora, será investigado pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar. O caso ocorreu no agreste pernambucano, em Toritama.

No vídeo que viralizou no último final de semana, um agente do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) apareceu carregando de um buquê de flores e alianças pedindo uma adolescente que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental em casamento na porta da escola.

O agente, atualmente, tem 38 anos, enquanto a menina, hoje, tem provavelmente 15 anos (idade não confirmada). A jovem aceitou de antemão o pedido em frente de outros alunos.