Corpo de capitão-tenente do navio 'mais bonito do mundo' será levado para Itália

Daniele Marino morreu em um acidente de trânsito em Garrote, no município de Caucaia

Conforme o O POVO apurou, o translado será realizado por uma aeronave da Força Aérea Italiana, que está a caminho do Estado e deverá pousar em Fortaleza ainda nesta segunda.

O corpo do capitão-tenente Daniele Marino, do navio italiano Amerigo Vespucci , deverá retornar para a Itália nesta terça-feira, 10.

O avião tem retorno para o país italiano previsto para esta terça. Mais informações sobre o velório e sepultamento de Daniele Marino não foram divulgadas.

O capitão-tenente, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite do último sábado, 7, em Caucaia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o acidente também vitimou o condutor da motocicleta em que Marino estava.



O motociclista, de 31 anos, morreu no local, e Daniele Marino chegou a ser socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia.



O navio histórico Amerigo Vespucci, conhecido como o veleiro mais bonito do mundo, estava atracado na orla de Fortaleza desde a última quinta-feira, 5, no Porto de Mucuripe, e aberto para visitação do público até sábado, 7.