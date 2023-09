Litoral do Ceará apresenta 57 trechos próprios para banho de mar

Destes, 22 são em Fortaleza. Setor Oeste da Capital segue com apenas três trechos próprios para banho

O litoral cearense apresenta 57 trechos próprios para banho neste fim de semana, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente(Semace). Em Fortaleza, 22 trechos da orla estão próprios para o lazer dos banhistas. Veja quais são:

Setor Leste

O setor leste possui 12 trechos próprios para banho, que vão da Praia do Futuro, nas proximidades da Capela de Santa Terezinha até a altura da rua Ismael Pordeus. Neste setor, também estão liberadas as praias do Titanzinho, da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos e da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

Setor Centro

O setor Centro apresenta sete trechos adequados, situados entre a praia do Mucuripe, nas proximidades do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar até a praia dos Crush, nas proximidades do Centro de Cultura Belchior.