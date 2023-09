Plano Nacional de Imunização celebra 50 anos em luta pela confiança na vacinação no Brasil

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-09-2023: Programa Nacional de Imunizações (PNI) completa 50 anos. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Em 2023, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) celebra 50 anos de existência. A iniciativa se configura como um dos pilares na prevenção e erradicação de diversas doenças, como a poliomielite, devido às ações de vacinação em larga escala em todo o território brasileiro. Atualmente, contudo, em consequência a fatores como a desinformação e baixa percepção de risco, o País tem apresentado uma queda brusca na adesão de diversas vacinas. Na manhã desta segunda-feira, 18, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realizou evento em celebração às conquistas da imunização na saúde pública, bem como a divulgação de ações de fortalecimento da vacinação no Estado. Realizada na Escola de Saúde Pública do Estado (ESP/CE), a cerimônia ocorreu em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na ocasião, esteve presente a secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Silva Coelho. Segundo ela, os 50 anos de PNI é, acima de tudo, um momento de reflexão. “Estamos passando por um movimento de hesitação vacinal. Temos que estimular as pessoas a confiar novamente na vacinação, conscientizar os pais a atualizar o cartão de vacinação de seus filhos e, para isso, precisamos levar a vacina para perto da população”, comentou.

Segundo levantamento do Ministério da Saúde divulgado em 2022, os índices de cobertura vacinal, que chegaram a 97% em 2015, caíram a 75% em 2020 - índice alcançado originalmente em 1987. As maiores quedas dizem respeito às vacinas para a BCG (38,8%) e a Hepatite A (32,1%), entre 2015 e 2021. Isso coloca o País em alerta para o perigo do retorno de doenças evitáveis. De acordo com a secretária, apesar do Ceará ser o sexto estado que mais vacina no país, ainda são necessárias ações de fortalecimento de imunização. "Temos que reforçar que, além da vacina da Covid-19, as pessoas devem voltar a se imunizar com as vacinas que nós já tínhamos, como a da influenza e do sarampo", comenta Tânia Mara. O que é o PNI O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é uma iniciativa do governo brasileiro, que existe desde 1973, e tem como principal objetivo promover a vacinação em massa da população brasileira. O PNI é coordenado pelo Ministério da Saúde do Brasil e é responsável por planejar, organizar e executar campanhas de vacinação em todo o país, visando prevenir doenças e controlar surtos de doenças infecciosas. O PNI tem sido fundamental na redução da incidência de diversas doenças infecciosas no Brasil, como poliomielite, sarampo, rubéola, difteria, entre outras. Além disso, desempenha um papel crucial na prevenção de doenças graves, como a Covid-19, por meio da vacinação em massa. Atualmente, de acordo com o Ministério da Saude, 48 imunobiológicos são distribuídos anualmente pelo PNI (vacinas, imunobiológicos especiais, soros e imunoglobulinas), sendo 20 vacinas oferecidas às crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes conforme o Calendário Nacional de Vacinação.