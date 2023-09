Devotos lotam Canindé na abertura dos festejos a São Francisco

Abertura da Festa de São Francisco das Chagas 2023, neste domingo, 24, em Canindé Crédito: Rogério Sales/Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé

Da aurora ao crepúsculo, um dia marcado por devoção, reflexão e celebração: assim foi a abertura da tradicional Festa de São Francisco das Chagas de 2023, neste domingo, 24, em Canindé, a 121,3 km de Fortaleza. Caravanas com romeiros de diversas partes do País chegaram à cidade e se juntaram a milhares de canindeenses para dar início aos festejos em homenagem ao padroeiro, que seguem até 4 de outubro, nessa que é considerada a segunda maior manifestação franciscana do mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine São esperados mais de um milhão de fiéis para a festa, que terá 11 dias de programação com missas, atendimento a confissões, procissões e novenas em torno do tema “São Francisco nos ensina a evangelizar em fraternidade”.

O céu ainda escuro foi iluminado pelos fogos de artifício que anunciavam o começo do evento enquanto os devotos acompanhavam o hasteamento das bandeiras na praça da Basílica, ao som de orações e cantos franciscanos. O presidente da celebração, frei Gilmar Nascimento, reitor da Paróquia-Santuário São Francisco das Chagas, fez um convite à comunidade: “Que nesta festa possamos exercer a comunhão e o olhar empático para o outro. A evangelização se dá quando acolhemos a todos e não fazemos diferença dos outros”. As badaladas dos sinos conduziram os fiéis para as atividades dedicadas ao santo conhecido como padroeiro dos pobres e dos animais. Assim como locais sagrados como a Basílica, os visitantes foram convidados a conhecer lugares como a Gruta de Nossa Senhora e a Casa dos Milagres. Além de marcar a primeira procissão com o Painel de São Francisco pelas ruas, a edição deste ano simboliza o centenário da presença da Ordem dos Frades Menores (OFM) no município. Confira a programação completa e oficial da Festa de São Francisco das Chagas 2023 ABERTURA: dia 24 de setembro às 4h – hasteamento das bandeiras e Celebração Eucarística na Basílica. Missas do dia: 7h30, 9h, 11h e 16h na Quadra da Gruta. PROCISSÕES: com o painel e a imagem de São Francisco

24/set, às 18h – PROCISSÃO com o Painel de São Francisco saindo da Basílica, percorrendo as ruas: Aristides Rabêlo, Avenida José Veloso Jucá, Antônio Neco, João Bastos, Joaquim Custódio, Romeu Martins, Joaquim Magalhães, Gervásio Martins e Basílica; 25/set a 3/out, às 17h30 – PROCISSÃO com o Painel de São Francisco, saindo da Basílica pelas ruas: Gervásio Martins, Arcos do Corredor Religioso e Praça dos Romeiros. Retorno do Painel: saindo da Praça dos Romeiros, Avenida Francisco Cordeiro Campos, Gervásio Martins e Basílica; 4/out, às 17h – PROCISSÃO com São Francisquinho, saindo da Praça da Basílica pelas ruas: Gervásio Martins, Joaquim Magalhães, Tabelião Facundo, Travessa Severiano Martins, Joaquim Magalhães, Gervásio Martins e Basílica com a bênção, despedida e anúncio da Festa 2024.