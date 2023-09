Operação de segurança prende 80 pessoas e apreende 31 armas no Ceará em 20 dias

O trabalho segue até dezembro e conta com a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

No Estado, participam da Operação Paz a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará sob o comando da Coordenadoria de Planejamento Operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Copol/SSPDS). O trabalho segue até o mês de dezembro.

Por meio da Operação Paz, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), forças de segurança do Ceará capturaram 80 pessoas de 1º de setembro último até esta quarta-feira, 20. Em meio às ações, 31 armas de fogo e 721 munições foram confiscadas, 3.107 pessoas e 1.026 veículos foram abordados em todo o Ceará .

Prisões

Até então, 15 mandados de prisão por homicídio foram cumpridos, nove prisões em flagrante por homicídios consumados e tentados, 28 prisões em flagrantes e atos infracionais por outros crimes foram cumpridos, além dos mandados cumpridos por outros crimes.

No último dia 12 de setembro, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) abordaram uma mulher de 65 anos com sete aves silvestres em uma casa no bairro Cipó, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará resgatou as aves e as entregou a uma ONG parceira da PM.

Contra ela, foi aberto um Termo Circunstanciado de Emergência (TCO) por crime ambiental.

Já na manhã do último sábado, 16, agentes da Delegacia Municipal de Caucaia prenderam em flagrante um homem de 23 anos identificado como Derik David Costa de Souza, pelo crime de homicídio qualificado contra uma pessoa com deficiência, no Conjunto Nova Metrópole, também em Caucaia.

Com ele, os policiais encontraram dois tabletes de maconha. De acordo com a SSPDS, a motivação do crime seria uma suposta dívida por drogas.

Na manhã do último dia 12 de setembro, um homem de 27 anos identificado como Iramar Ribeiro da Silva, foi preso por agentes da Delegacia Regional de Crateús e da Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte. Ele é suspeito da autoria de dois homicídios ocorridos na cidade de Croatá, na região da Ibiapaba.