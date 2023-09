Policial penal acusado de assediar advogadas no Ceará é punido com demissão

A decisão da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) foi publicada no Diario Oficial (DOE) da segunda-feira, 18.

O policial penal Caio Vinício Façanha da Paz foi punido com demissão após ser acusado de assediar advogadas. A decisão da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) foi publicada no Diário Oficial (DOE) da segunda-feira, 18.

Conforme a publicação do DOE, o agente de segurança havia sido afastado das atividades durante as investigações do caso. Caio teria se utilizado da condição de policial penal para acessar o sistema da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e descobrir os números de contato de advogadas que frequentavam a Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), em Itaitinga, para atender clientes que estavam presos na unidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De posse dos contatos, ele usava números desconhecidos e perfis falsos para iniciar conversas e mandar fotografias e mensagens de cunho sexual. O policial penal chegou a criar um perfil falso com a foto de outro policial penal.