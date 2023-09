Homicídio, facção e roubo: 14 detentos fogem do sistema prisional em 24 horas

Quatorze internos do sistema penitenciário cearense estão foragidos após duas fugas ocorridas em menos de 24 horas nas unidades de Pacatuba e em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Acusados de homicídio, organização criminosa e roubo estão entre os 14 foragidos.

Os registros de fuga ocorreram na Unidade Prisional de Pacatuba e na Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga, CPPL VI, ambas na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os casos são do domingo, 17, e segunda-feira, 18. No domingo, sete internos fugiram e um deles foi recapturado. Eles fizeram uma corda com lençóis para se evadir.