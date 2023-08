Hoje é Dia: Semana da Pessoa com Deficiência e Folclore são destaques

Morte do poeta e escritor paulista Menotti del Picchia (35 anos)

Morte do cantor fluminense Vicente Celestino (55 anos)

Dia Internacional de combate à injustiça

Dia Internacional para Relembrar o Tráfico de Escravos e sua Abolição - comemoração instituída pela UNESCO na Resolução No 29 C/40 de 1998, para marcar a data do "Acontecimento do Bosque Caiman", início da revolta dos escravos haitianos na ilha de Santo Domingos em 1791, importante evento em prol da abolição do comércio transatlântico de escravos