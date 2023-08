Fortaleza registra chuva nesta segunda; veja previsão para os próximos dias

Para os meteorologistas, o evento não é nenhuma surpresa e pode ser classificado como uma “pós-estação” causada por por zonas de instabilidade vindas do mar. Ainda sim, a expectativa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de que o tempo permaneça predominantemente estável, com mais chances de chuvas entre os litorais de Fortaleza e do Pecém.

A quadra chuvosa no Ceará já acabou há alguns meses. No entanto, chuvas pontuais ainda refrescam a terra da luz. Desde o início de agosto, precipitações têm atingido regiões do Estado, como as que caíram na madrugada e manhã desta segunda-feira, 21, na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A origem das chuvas é um pouco diferente da quadra chuvosa, quando a principal motivadora é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que traz fortes pancadas espalhadas por todo Estado. Os fatores que proporcionam as chuvas agora são mais fracos, o que resulta em apenas algumas concentrações, sempre pontuais e dificilmente em grandes proporções.

Até o momento, 55 cidades já apresentaram chuvas em agosto. Jardim, na região do Cariri, a capital Fortaleza e São Gonçalo do Amarante, no litoral do Pecém, são as mais chuvosas do mês até o momento, com respectivamente 30.2, 24.6 e 22.6 milímetros.

No recorte desta madrugada e início da manhã, os postos mais atingidos ficam nos municípios de Mulungu e Guaramiranga, ambos no Maciço de Baturité, seguidos por Paraipaba, no Litoral do Pecém. Os locais registraram, em ordem, 15mm, 10.6mm e 10.2mm.

Previsão para os próximos dias

As chuvas de hoje não devem se repetir nos próximos dias, já que de acordo com a Funceme, o início da semana deve ser de tempo estável em todo o Ceará. A temperatura pode atingir até 36 °C nos municípios do Sertão Central e Inhamuns, da Ibiapaba e do Litoral Norte, ao contrário do previsto para as regiões sul e noroeste, que podem ter mínimas de 19 °C nas áreas serranas.

O meio termo fica com o litoral e RMF, que devem ter temperaturas entre os 25 °C e 30 °C, além de índices de umidade superiores a 70%, assim como toda a região norte. A condição é bem diferente do tempo seco esperado para no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri, onde a taxa não deve passar dos 30%.

Ainda nos próximos dias, a Funceme espera algumas rajadas de vento no estado, que podem atingir até 45 km/h na região litorânea, bem como em áreas de serra, com destaque para a Ibiapaba.