Em sete meses, Ceará já registrou mais de 1,2 mil incidentes com gases

Números anuais caíram entre 2019 e 2021, mas voltaram a subir em 2022 Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

O aumento no primeiro septuamestre vai contra a tendência de queda registrada nos últimos anos. Os 2.118 atendimentos em 2022 quebraram uma sequência de quedas no número total anual de ocorrências, que vinha caindo nos anos de 2019, 2020 e 2021, com respectivamente 2.092, 1.957 e 1.624 chamados. Um desses casos ocorreu durante a noite do último domingo, 20, na Travessa São Gonçalo, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Em nota, a corporação afirmou que o incidente foi motivado por um vazamento, que logo foi resolvido com a troca de uma peça chamada “ou-ringue”. Como saber quando trocar o gás de cozinha? A recomendação dos bombeiros é que tanto registro, quanto mangueira de gás sejam trocados a cada cinco anos, para evitar possíveis vazamentos. Também é importante averiguar se não há amassados ou marcas de ferrugem no botijão durante a troca do equipamento. Sinais como esses podem indicar vazamentos já existentes. Ainda é recomendável nunca deitar o botijão, pois esta posição facilita com que o gás líquido vaze e possa entrar em contato com alguma fonte de calor próxima, causando sérios acidentes.

