H2V: Pecém recebe primeira máquina da América Latina com capacidade de movimentar 130 toneladas

Equipamento foi adquirido pela Tecer Terminais, que opera do terminal cearense e se prepara para a movimentação do combustível

O Porto do Pecém recebeu a primeira máquina da América Latina capaz de movimentar 130 toneladas e destinada a atender o mercado de hidrogênio verde projetado para o terminal cearense. Máquina foi adquirida pela Tecer Terminais, que opera no terminal cearense.

Hoje, a Cipp SA, que administra o terminal, é alvo de 31 projetos relacionados ao combustível. Todos contam com um memorando de entendimento assinado entre os investidores e o governo do Ceará.

"O Porto do Pecém está em ritmo acelerado para receber o Hub de Hidrogênio Verde, que promete alavancar a reindustrialização do Brasil e precisa de maquinário específico. Com essa nova máquina em nossa frota, poderemos realizar operações de elevação complexas com segurança e eficiência", ressalta Carlos Alberto Nunes, gerente comercial da Tecer.

O equipamento

A nova máquina é do modelo reachstacker Supler Gloria de 130 toneladas e, de acordo com a empresa, "o maquinário é reconhecido por sua capacidade de lidar com operações complexas, atendendo às exigentes operações de içamento que a Tecer Terminais realiza diariamente".

O equipamento, segundo a descrição, proporciona maior flexibilidade para a movimentação de carga geral em comparação com a combinação padrão de caminhão e guindaste todo-o-terreno.