Motoristas de app no Cariri são acusados de cobrar valores extras por viagens

Passageiros acusam motoristas de aplicativos da região do Cariri, no Ceará, de realizarem cobranças indevidas durante viagens. Segundo as alegações, os motoristas estariam solicitando valores de até R$ 30 a mais por corrida.

Segundo a Associação de Motoristas de Aplicativo do Cariri (Amap Cariri), a prática é uma reação às más condições de trabalho impostas pelas plataformas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Wellington Barros, presidente da Amap Cariri, declarou em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri que, embora a cobrança adicional seja uma prática condenável, ela é frequentemente motivada por circunstâncias específicas enfrentadas pelos motoristas.