Granada é encontrada pelo Bope em Santa Quitéria

Uma granada com sinais de oxidação foi encontrada no município de Santa Quitéria, no Ceará, na segunda-feira, 31. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com o órgão, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado e encontrou o artefato explosivo em um espaço que funciona como depósito de carros.

A equipe policial encaminhou a granada para um local seguro, onde foi realizada a destruição do material. O caso será investigado pela Polícia Civil.

