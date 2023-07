Elmano sanciona lei que garante farda a estudantes da rede estadual

Uma lei que garante o fornecimento de uniformes aos estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais foi sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT), nesta sexta-feira, 28. A estimativa é que 400 mil jovens vão ser beneficiados com a medida.



De acordo com o chefe do Executivo cearense, a confirmação da lei é importante para que os estudantes tenham à disposição os instrumentos necessários para uma educação de qualidade — ele ainda afirmou que a medida pode contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e solidária. A secretária da Educação, Eliana Estrela, e o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigueri (PDT), acompanhavam o governador no instante do anúncio.

“Isso é uma garantia de que vamos continuar avançando, com nossas escolas cada vez melhores. Temos nossas escolas de Tempo Integral, mas precisávamos dar mais esse passo, que nossos jovens recebessem o fardamento, sem distinção”, disse Elmano, em vídeo.

Aos estudantes das Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), vão ser disponibilizados uma blusa polo, uma regata e um short para os estudantes; para os das Escolas de Ensino Médio Regular (EEMs) e de Tempo Integral, duas blusas polo.

O fardamento vai ser entregue na véspera de cada ano letivo — as despesas para a confecção dos materiais serão advindas de dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação (Seduc). O investimento inicial é de R$ 12,5 milhões.



Em sua fala, a secretária de Educação apontou que os uniformes vão ser repartidos a todas as 751 escolas estaduais espalhadas por Fortaleza e interior do estado. “Virá como forma de identificação de onde os jovens estudam. Todos os nossos 400 mil jovens de escolas regulares e de tempo integral receberão”, declarou Eliana.