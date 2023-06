Camilo Santana será entrevistado no Roda Viva da próxima segunda-feira

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), é o entrevistado do programa Roda Viva da próxima segunda-feira, 12, conforme a assessoria de imprensa da TV Cultura. Um dos temas abordados no programa, do qual participa pela segunda vez, a primeira como ministro, é o da exoneração de um diretor da pasta, Alexsander Moreira, após operação da Polícia Federal contra fraude na compra de kits de robótica.

Sobre o assunto MEC prorroga consulta pública sobre reforma do ensino médio

O POVO News: governo demite diretor do MEC e Lira exonera assessor após operação da PF

O ministro também deverá falar dos índices de alfabetização no Brasil, da prorrogação da consulta pública (para 5 de julho) sobre a reformulação do ensino médio, e de temas políticos, como a sucessão presidencial de 2026, suas perspectivas dentro do PT e sua relação com Ciro e Cid Gomes no Ceará, antagônicas entre si.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na primeira participação de Camilo no principal programa de entrevistas do País, o O POVO esteve representado na bancada de entrevistadores com o editor e colunista de Política Érico Firmo. Relembre: