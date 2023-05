4 tipos de seguro-viagem e suas coberturas

O seguro-viagem é uma proteção fundamental para quem pretende viajar. Ele pode oferecer cobertura para uma variedade de situações imprevistas, como doenças, acidentes, cancelamento de voos, perda de bagagem, o que proporciona tranquilidade ao viajante. Mas, apesar de ser um item indispensável, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a sua importância e sobre qual tipo é indicado para atender suas necessidades, perfil e expectativas.

Coberturas obrigatórias

Desde 2016, quando recebeu novas regulamentações pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), todo seguro-viagem precisa, obrigatoriamente, oferecer coberturas para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, além de garantia de regresso, repatriação sanitária e funerária. Os demais serviços vão de acordo com os valores contratados.

Tipos de seguro-viagem

Para facilitar o entendimento, a CORIS, empresa especialista em seguro-viagem, explica quais são as principais características de cada uma das coberturas de seguro-viagem existentes.

1. Seguro-viagem nacional

O seguro-viagem nacional é voltado para quem quer viajar protegido pelos destinos brasileiros, acima de 70 quilômetros do local de residência. Ainda que o viajante tenha um plano de saúde, a maioria não possui cobertura nacional. Além disso, o plano de saúde não cobre odontologia nem imprevistos como extravio de bagagem, cancelamento de viagem, atraso de voo, repatriações etc.

2. Seguro-viagem internacional

O seguro-viagem internacional tem as mesmas características, mas sua validade é mundial, exceto no país de residência do viajante. Alguns destinos, inclusive, exigem que o viajante apresente um comprovante da contratação do seguro-viagem para permitir a entrada em seus territórios, como os países europeus que fazem parte do Tratado de Schengen.

Já para viajantes com destino aos Estados Unidos, o seguro não é obrigatório, mas é altamente recomendado pelos valores exorbitantes cobrados pelos seus atendimentos. Tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, a CORIS recomenda coberturas mais completas, como os planos MAX e VIP, a partir de 100 mil e até 1 milhão para despesas médicas, hospitalares e odontológicas.