Pai é preso suspeito de asfixiar a própria filha de 1 ano em Pacatuba

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de asfixiar a própria filha, uma bebê de 1 ano. O caso foi registrado nessa quarta-feira, 26, no município da Pacatuba. As informações são da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Conforme os primeiros levantamentos da Polícia, o bebê deu entrada na unidade de saúde morta, sem marcas aparentes no corpo, mas com sinais de asfixia.

O caso foi registrado dentro da residência da família, no bairro Jereissati III. "O genitor da criança, usuário de drogas, estava dormindo com a vítima e, ao notar que ela chorava, pressionou o rosto do bebê em seu peito para que parasse, mas a vítima foi sufocada e foi a óbito", infora nota da Secretaria da Segurabça Pública e Defesa Social (SSPDS).

O suspeito foi colocado à disposição da Justiça, e a Polícia Civil realiza diligências. Foi solicitado exame à Perícia Forense do Estado do Ceará para "comprovar se houve outro crime contra a vítima", informa.

A identificação do preso não foi divulgada pela SSPDS.