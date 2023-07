Seis pessoas suspeitas de tráfico de drogas são presas em operação no Ceará

Ação foi realizada em três municípios do Estado, com o cumprimento de 21 ordens judiciais

Seis pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira, 27, em operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os suspeitos foram presos por envolvimento com tráfico de drogas na Região Norte do Ceará.

A operação, denominada “Cerberus”, foi realizada nos municípios de Sobral, Santana do Acaraú e Fortaleza. Na Capital, as diligências foram feitas nos bairros Bom Jardim e Vila União.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram cumpridas 21 ordens judiciais: 13 de busca e apreensão domiciliar, seis mandados de prisão preventiva e dois de sequestro de veículos.

A ação foi conduzida por equipes das Delegacias Municipal e Regional de Sobral e com apoio dos Núcleos Operacionais do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte e do Departamento de Polícia Judiciária da Capital.

Os agentes apreenderam drogas, que não foram especificadas em nota da Secretaria, além de equipamentos eletrônicos e aparelhos celulares.

Os seis suspeitos foram encaminhados a unidades da Polícia Civil dos municípios onde foram localizados e colocados à disposição da Justiça. As investigações deverão continuar para identificar outros suspeitos de envolvimento em crimes na região.