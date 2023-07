Cariri e Sertão Central terão chuvas; veja previsão do tempo no Ceará

As regiões do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns devem registrar chuvas fracas e isoladas na manhã desta segunda-feira, 10. A previsão é de precipitações de baixa intensidade no Ceará nos próximos dias.

De acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência é de céu variando de poucas nuvens a sem nuvens no resto do dia.



Para terça-feira, 11, e quarta-feira, 12, a previsão é de chuva isolada, passageira e de fraca intensidade no Litoral de Fortaleza durante o período da madrugada e início da manhã. No restante do dia e nas demais macrorregiões, deverá predominar céu sem nuvens.

Para Fortaleza e Região Metropolitana, a previsão para os próximos dias é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada, passageira e de fraca intensidade na madrugada.



Previsão do tempo no Ceará:

Segunda-feira, 10/07

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns pela manhã



Terça-feira, 11/07

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza.



Quarta-feira, 12/07

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza.