Dois homens são presos por homicídio, corrupção ativa e falsidade documental no CE

Prisões aconteceram nos municípios de Nova Olinda, no interior do estado e na capital, Fortaleza

Dois homens foram presos neste sábado, 1°, em ações da Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará (Ficco). O primeiro deles, de 58 anos, capturado no município de Nova Olinda, na região do Cariri, a cerca de 510 km de Fortaleza, é condenado por um homicídio. O segundo, de 32 anos, teve a prisão realizada na Capital e responde pelos crimes de corrupção ativa e falsidade documental.

Não foi divulgado quando os crimes aconteceram nem a identidade dos dois homens presos. Os mandados foram expedidos, respectivamente, pela Vara única da comarca de Nova Olinda e pela 7ª Vara Criminal de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Federal (PF), os dois indivíduos já se encontram à disposição da Justiça Estadual.

A Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará (Ficco) é resultado da cooperação entre vários agentes de segurança como Polícia Federal, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).