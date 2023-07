Casa da Mulher Cearense de Sobral tem quase 7 mil atendimentos em um ano

A atuação na Região Norte do Estado é um pilar para as mulheres, que sofrem com violência doméstica, encontrarem apoio e proteção

Em um ano de funcionamento, a Casa da Mulher Cearense de Sobral chegou a quase 7 mil pessoas atendidas. O local é uma iniciativa do Governo do Ceará para combater a violência contra as mulheres e promover a autonomia feminina.

A atuação na Região Norte do Estado é um pilar para as mulheres, que sofrem com essa situação, encontrarem apoio e proteção. No local, inaugurado em 30 de junho de 2022, está reunida a Delegacia de Defesa da Mulher, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Ceará e a Defensoria Pública Estadual.

Na unidade, as mulheres vítimas de violência recebem ainda atendimento psicossocial e são orientadas por profissionais em um setor que atua na autonomia econômica, a fim de tornar a vítima independente financeiramente do agressor, que em grande parte dos casos é o próprio companheiro de relacionamento.

O equipamento da Secretaria das Mulheres possui unidades em funcionamento em Quixadá, Juazeiro do Norte e Fortaleza, com a mesma estrutura integrada de atendimento. Além de outras unidades sendo construídas em Iguatu, Tauá e Crateús.

À população sobralense, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, afirmou que é compromisso fortalecer e ampliar as políticas públicas e rede de proteção às mulheres no Estado.

“O nosso papel é poder promover oportunidades e descortinar o mercado de trabalho para essas mulheres. Temos o Ceará Credi Mulher, com R$ 20 milhões para as mulheres empreendedoras, novos negócios, seja individualmente ou em grupo. A autonomia econômica é fundamental para que possamos enfrentar a violência".

Para a titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, Rita Porto, a Casa da Mulher possibilita um atendimento mais centralizado e qualificado.

“Antes, os serviços eram em locais diferentes. Em Sobral, a pulverização dificultava o acesso à rede de apoio. Hoje, a vítima encontra o serviço policial, o Juizado e o apoio psicossocial do qual necessita em um só lugar, o que facilita o acesso para a vítima sair desse ciclo de violência. Nossos trabalhos ficaram mais qualificados com essa integração, atuando como uma família que dá apoio à mulher vítima de violência.”

Serviço

Casa da Mulher Cearense - Sobral

Local: Avenida Monsenhor Aloísio Pinho,s/n - Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Sobral - CE, 62051-215

Horário: 24 horas.