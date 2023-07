PM é preso em flagrante após invadir casa da ex-mulher e ameaçá-la em Fortaleza

Um policial militar da reserva de 77 anos foi preso em flagrante, em Fortaleza, após invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte. O caso aconteceu nessa sexta-feira, 30, no bairro José Walter. A Justiça havia concedido medida protetiva para impedir que o PM se aproximasse da mulher.

O nome do militar não foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). De acordo com a pasta, o agente entrou na residência da mulher, de 55 anos, a ameaçou e em seguida fugiu em um carro. Ela acionou a Polícia Militar imediatamente e uma viatura perseguiu o veículo do militar até alcança-lo.

Sobre o assunto Nahel M., o jovem da periferia abatido em controle policial na França

PM que tentou matar policial civil em Caucaia é preso

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O policial chegou a desobedecer as primeiras ordens de parada e tentou despistar a guarnição. Diante da resistência, os agentes efetuaram disparos nas rodas traseiras do veículo e conseguiram render o suspeito no cruzamento das avenidas Bernardo Manuel com presidente Costa e Silva.

O veículo usado pelo militar reformado estava com as placas adulteradas, segundo a PM. Uma faca foi encontrada no interior do carro.

Diante do flagrante, o suspeito foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher e autuado em flagrante por crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva.