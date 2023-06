Acidente com caminhão interdita a BR-040 na pista sentido Petrópolis

Um incêndio em um caminhão carregado de combustível, que tombou na altura do quilômetro 96 da BR-040, em Duque de Caxias, na pista em direção a Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, interrompe o trânsito na rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão morreu no local. O veículo acidentado é do tipo tanque bitrem, que é formado por dois semirreboques, ligados por um engate.

Além do caminhão, quatro carros foram atingidos pelo fogo e ficaram destruídos. Conforme a PRF, o motorista de um desses veículos, queimou o braço superficialmente e não precisou de atendimento em hospital.

Os bombeiros e empregados da Concer, concessionária que administra a via, começaram a trabalhar no local pouco depois do acidente. Eles atuam com uma equipe do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp). O trabalho é intenso por causa da quantidade de combustível que era transportado pelo caminhão.

Em vários momentos, quando as chamas pareciam controladas, ocorreram explosões, fazendo ressurgir o fogo alto em consequência do espalhamento do combustível, que escorreu pela pista atingindo também a vegetação ao redor.

Ainda segundo a PRF, o acidente ocorreu às 6h30 e a via está interditada a partir da praça de pedágio, em Xerém, km 102, também em Duque de Caxias. O congestionamento com a suspensão do tráfego na via alcança cerca de 3 quilômetros.

A prefeitura de Petrópolis informou que não há previsão de liberação da subida da serra para a cidade e indicou como opção seguir pela rodovia Rio-Teresópolis ou pela RJ-107, acessando a Serra Velha que foi pavimentada recentemente. “Quem sai de Minas Gerais sentido Petrópolis não encontra impedimentos na rodovia”, informa ainda a nota, acrescentando que “um painel de mensagens no km 110, em Jardim Primavera, dá detalhes da interdição".

Rodoviária

Na Rodoviária do Rio, os ônibus com destino a Petrópolis até o horário de 9h ainda partiam , mas a concessionária que administra o terminal orientou aos passageiros que remarquem as suas passagens para depois das 12h.