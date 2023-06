Gratuito: Arraiá do Sesc tem programação cultural nesta quarta, 7

Nesta quarta-feira, 7, o Arraiá do Sesc acontece no Sesc Fortaleza com apresentações teatrais e musicais. O evento é gratuito

Nesta quarta-feira, 7, a unidade do Sesc Fortaleza realiza o Arraiá do Sesc, que promove atividades durante todo o dia para as famílias. O evento faz parte do Projeto Sesc Cultura de Raiz, que visa proporcionar espaços para divulgação dos grupos de tradição e suas expressões com foco na cultura popular. As atrações acontecem das 8 às 19 horas com apresentações teatrais, quadrilha, documentário e shows.

Abrindo a programação, o documentário "Dona Mazé, Mestra Junina da Esperança", fala sobre a infância e início da juventude de Dona Mazé, na década de 1940, no Bairro da Cigana, em Caucaia. Serão duas exibições, às 8 e às 14 horas.

Para os fãs de teatro, "O Conto de Fadas Junino", do K’Os Coletivo, contará em duas apresentações, às 9 e às 15 horas, a história de Chico Bocó e Maria Lerda, moradores de ArraiaLândia, que viviam dizendo que nunca iriam se casar. Ela, a blogueira matuta mais conhecida da internet, e ele, um carpinteiro caipira desconhecido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra apresentação teatral será o Casamento dos Desequilibradoz, às 16 horas, que conta a história do filho de um coronel valente que se apaixona por Geni e quer casar de todo jeito. Entretanto, por ser uma mulher independente e dona de si, ela não aceita a proposta e foge desse problema, começando a tramar um plano no qual o público é seu principal aliado.

O Baile da Gabriela está marcado para às 12 horas e mistura ritmos com cores sonoras, unidos ao timbre marcante da cantora cearense Gabriela Mendes. Já a Quadrilha Junina, do Grupo de Tradição Folclórica Raízes Nordestinas apresenta, a partir das 18 horas, um espetáculo composto por danças folclóricas e de projeção voltado para o período junino, com xote, baião e a quadrilha junina.

O público infantil vai poder curtir a Quadrilha Junina Infantil Cai Cai Balão, a partir das 17 horas, com o espetáculo "Fitas". A apresentação traz a essência que está caracterizada pelas raízes do São João, uma expressão viva do folclore cearense com músicas nordestinas que marcaram épocas e estão vivas nessa festa.

Encerrando o Arraiá do Sesc, o público pode conferir o show "Chameguim Dusbons", com Jean Dumont, a partir das 19 horas, que promete forró ao som tradicional de sanfona, triângulo e zabumba.



Programação completa

8 horas – Documentário Dona Mazé, Mestra da Esperança (Mestra Mazé)



9 horas – O Conto de Fadas Junino (K’Os Coletivo)



12 horas – O Baile da Gabriela (Gabriela Mendes)



14 horas – Documentário Dona Mazé, Mestra da Esperança (Mestra Mazé)



15 horas – O Conto de Fadas Junino (K’Os Coletivo)



16 horas – O Casamento dos Desequilibradoz (Grupo Desequilibradoz)



17 horas - Quadrilha Junina Infantil Cai Cai Balão (Instituto Cai Cai Balão)



18 horas – Quadrilha Junina (Grupo de Tradição Folclórica Raízes Nordestinas)



19 horas – Chemeguim Dusbons (Jean Dumont)

Arraiá Do Sesc - Projeto Sesc Cultura Raiz



Quando : quarta-feira, 7, das 8 às 19 horas



: quarta-feira, 7, das 8 às 19 horas Onde: Sesc Fortaleza (rua Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)



Sesc Fortaleza (rua Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro) Gratuito

Sobre o assunto Moacir Sidou lança ‘Uma viagem chamada felicidade’ nesta quarta, 7

Gratuito: Festival promove três dias de programação na Ibiapaba

Jorge Drexler volta ao Brasil para fazer "o maior show da carreira"

Banda Som de Cera homenageia artistas cearenses em show no TJA

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui