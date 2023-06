Pelo menos um idoso é vítima de crime sexual por mês no Ceará

Pelo menos 160 pessoas com mais de 60 anos foram vítimas de crimes sexuais no Ceará nos últimos 11 anos

Nos últimos 11 anos, pelo menos 160 pessoas com mais de 60 anos foram vítimas de crimes sexuais no Ceará. Foram dez casos registrados neste ano, até o mês de maio, sendo nove contra mulheres. Os dados foram extraídos pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Entre 2012 e 2022, o Estado registrou 150 crimes sexuais com vítimas de 61 anos ou mais. Conforme os indicadores criminais detalhados da pasta, em 2022, 24 crimes sexuais contra idosos foram registrados. Em 2021, constam 12 crimes do tipo. Não há detalhamento dos anos anteriores.

Em janeiro deste ano, um homem de 48 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma idosa de 74 anos em Sobral, distante 234,8 km de Fortaleza. Conforme a secretaria, o crime ocorreu enquanto a vítima estava dormindo.

Em 2021, crime semelhante aconteceu no município de Ipu, localizado a 302,4 km da Capital. A vítima foi uma idosa de 99 anos. Segundo informações da SSPDS, o suspeito teria arrombado a porta para adentrar na casa enquanto a idosa estava dormindo.

Ele seria conhecido do filho da vítima. A idosa foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ipu, onde exames constataram o estupro e diversas lesões no corpo. Ela chegou a ser transferida para Sobral, mas faleceu durante o trajeto. Em ambos os casos, os suspeitos foram autuados por estupro de vulnerável.

O POVO demandou fonte da secretaria para tratar do tema, sem sucesso. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que as formações iniciais e continuadas realizadas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp) focam na escuta e acolhimento humanizado às vítimas de violência sexual.

Denúncias

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) conta com o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV). Além disso, o DPGV é responsável pelas dez Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs). As unidades ficam nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Quixadá.

Dessas, as unidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte funcionam 24 horas, com projeto em andamento de ampliação para delegacias 24 h da DDM de Sobral. Os crimes ocorridos com idosos do gênero masculino ou em municípios do interior, podem ser registrados nas delegacias distritais, metropolitanas, regionais e municipais.