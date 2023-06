Atendimentos on-line aumentam em 183% nos Cartórios de Notas do Ceará

Os Cartórios de Notas do Ceará realizaram mais de 21 mil transações de forma on-line em 2023, um crescimento de 183% em relação ao ano passado, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil – Seção Ceará (CNB/CE). Os atendimentos remotos começaram em maio de 2020, durante a pandemia da Covid-19, e permaneceram por conta da facilidade e agilidade do serviço.

“A implantação desse provimento surge em meio à necessidade de atendimento remoto à população em razão da pandemia do Coronavírus, como uma forma de garantir que os cidadãos continuassem com acesso a serviços que são indispensáveis à sociedade”, explica Elinalva Henrique, presidente do CNB/CE. “Nós, aqui no Ceará, no primeiro ano de implantação dos atos eletrônicos, realizamos 960 atos.”

Os Cartórios de Notas são responsáveis por escrituras públicas — compra e venda, doação, inventário, partilha, divórcio etc. —, procurações, certidões digitais, autorizações eletrônicas de viagem, reconhecimentos de firma e traslados.

“Com a pandemia de coronavírus e a impossibilidade de deslocamento para esses cartórios, as demandas precisaram ser adaptadas para o modelo on-line”, diz Elinalva. “Os atos eletrônicos trazem mais conforto e celeridade ao cidadão, com a mesma seguridade e eficiência do ato presencial.”

Para realizar os serviços de forma on-line, o usuário precisa emitir um certificado digital notarizado, que pode ser feito de forma gratuita pela própria plataforma da CNB. Depois disso, é só solicitar qualquer ato on-line.

No caso dos reconhecimentos de firmas, o interessado deverá acessar a plataforma, enviar o documento que necessita ter a assinatura reconhecida, indicar quais são as pessoas que precisam assiná-lo, realizar a assinatura de forma eletrônica e remeter o documento ao destinatário final. O serviço é tem o mesmo preço que procedimento físico.