Bairros em Fortaleza e Região Metropolitana devem ficar sem água nesta terça-feira, 6; veja lista

Alguns bairros dos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba e Caucaia devem ter o sistema de abastecimento de água interrompido nesta terça-feira, 6. Segundo Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), paralisação ocorre das 8 horas às 20h – em razão de um serviço de melhoria operacional.

O trabalho que será executado amanhã faz parte de uma das etapas das obras de implantação dos Distritos de Medição e Controle que estão sendo executados na Capital e na Região Metropolitana. Objetivo, ainda segundo companhia, é "melhorar o abastecimento para a população".

Serviço deve beneficiar bairros situados nos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba e Caucaia. A paralisação temporária vai ocorrer para que as equipes técnicas consigam implantar "com qualidade e segurança mecanismos de automação e controle de pressão e vazão nas redes de distribuição de água".

"A melhoria vai garantir água de forma contínua pra população, com a vazão e pressão necessária nas redes de distribuição até as residências, além de contribuir para a redução das perdas de água por vazamentos e otimizar o trabalho da companhia no atendimento às ocorrências", diz Cagece.

Companhia garante que, depois do serviço ser concluído, o abastecimento vai ser retomado no mesmo dia. A previsão de equilíbrio do macrossistema é em até 24 horas.

Confira os bairros que devem ficar sem abastecimento:

Em Fortaleza:



Parque Dois Irmãos, Passaré, Planalto Ayrton Senna, Novo Mondubim, Aracapé, Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Prefeito José Walter, Canidezinho, Conjunto Esperança, Granja Lisboa, Siqueira, Jardim Jatobá, João XXIII, Henrique Jorge, Pici, Dom Lustosa, Autran Nunes, Bela Vista, Pan Americano, Montese, Itaoca, Jóquei Clube, Serrinha, Itapery, Dendê, Mondubim, Jardim Cearense, Maraponga, Parangaba, Vila Pery, Manoel Sátiro, Parque São José, Bom Sucesso, Genibaú, Conjunto Ceará, Granja Portugal, Bom Jardim, Canindezinho, Marechal Rondon e Parque Santa Maria, Vila Velha, Quintino Cunha, Jardim Iracema, Jardim Guanabara, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Barra do Ceará, Floresta, Presidente Kennedy, Álvaro Weyne, Cristo Redentor, Alagadiço, São Gerardo, Vila Ellery, Monte Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Jacarecanga, Farias Brito, Parquelândia, Amadeu Furtado, Parque Araxá.

Em Maracanaú:



Novo Maracanaú; Santo Sátiro; Acaracuzinho; Alto Alegre; Distrito Industrial I2000; Pajuçara; Novo Oriente; Jenipapeiro; Jereissate I e II; Centro de Maracanaú; Piratininga; Coqueiral; Colônia Antônio Justa; Alto da Mangueira; Olho D’água; Bandeirantes; Jardim das Serras; Luzardo Viana; Nova Vida; Bela Vista; Cidade Nova; Horto; Loteamento Novo Maracanau (Residencial Novo Maracanau 1 e 2); Cágado; Mucunã; Jaçanaú; Parque Tijuca; Jari; Urucutuba e Campo Grande;

Em Pacatuba:



Jereissate III; Bom Futuro; Vila das Flores; Morada Buquês; Morada das Pétalas; Planalto Benjamin; Bom Retiro; Orgulho do Ceará; Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha); Morada das Flores; Alto Fechado; Munguba; Pavuna; Timbó Velho.

Em Caucaia:



Jurema; Mirambé e Toco