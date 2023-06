Maracanaú apresenta Programa Passe Livre à comissão técnica da Prefeitura de Maricá-RJ

Com o objetivo de apresentar o Programa Maracanaú Passe Livre e trocar experiências sobre a política pública que visa garantir a gratuidade no transporte público, a Prefeitura de Maracanaú, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, receberá, na próxima segunda-feira, 5, representantes da Prefeitura de Maricá, município do Rio de Janeiro. Na ocasião, estará compondo a comitiva a presidência da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad.

Conforme informações do município, o momento é oportuno para integração entre as cidades e os programas de transporte público e mobilidade. Em Maracanaú, o Passe Livre disponibiliza, por ano, mais de 2,7 milhões de passagens gratuitas, atendendo mais de 150 mil beneficiários no transporte público municipal. Em média, 75% dos passageiros já se deslocam com Passe Livre.



Em paralelo à visita, foi anunciada pela Prefeitura a inauguração de uma nova linha de ônibus que conectará o Conjunto Industrial ao Shopping, como parte do programa de mobilidade urbana. A linha 010 começou a operar a partir dessa quinta-feira, 1º. Ainda segundo o município, “a iniciativa trará benefícios adicionais, já que os dois ônibus que irão operar nesta rota serão equipados com ar-condicionado, visando oferecer uma viagem mais agradável para os passageiros”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Passe Livre é garantido às pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), estudantes, bolsistas de diversos programas da Prefeitura, agentes comunitários de saúde e de endemias, bem como as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seu acompanhante, mediante apresentação da carteira de identificação. Além deles, indígenas da etnia Pitaguary.